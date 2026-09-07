Publiziert am 07.09.2026

Die Kampagne begleitet den Launch der Kopfhörer Momentum 5 Wireless sowie der Anfang September lancierten Ohrhörer Momentum True Wireless 5. Die neue Plattform verbindet laut Agentur technische Präzision mit der emotionalen Wirkung von Sound und stützt sich auf drei Säulen: «Truth in Sound», «Heritage of No-Compromise» und «Immersion. Unrivalled.». Ziel sei es, die Klangqualität der Marke auch für ein breiteres, jüngeres und stärker weibliches Publikum relevant zu machen.

Unter dem Titel «Get Your Sound Revelation» zeigt die Launchkampagne für die Momentum 5 Wireless Alltagssituationen wie Pendeln oder Warten, in denen Musik den gewöhnlichen Moment zum musikalischen Erlebnis werden lässt, heisst es weiter. Das kreative Grundprinzip wurde von Beginn an für verschiedene Märkte und Musikkulturen konzipiert, damit sich einzelne Elemente lokal anpassen lassen, während Kernidee und Markenidentität weltweit einheitlich bleiben. Zur Kampagne gehören fünf Hero-Prints, zwei Masterfilme sowie nach Angaben von BuzzBrothers ein globales Toolkit mit über 170 Assets – darunter ein 3D-Produktfilm, Lifestyle- und Still-Life-Content, Performance-Media-Assets, Packaging sowie die digitale Produkterfahrung auf der Sennheiser-Website.

Das Consumer-Geschäft von Sennheiser gehört seit 2022 zum Schweizer Hörspezialisten Sonova, der die Marke in diesem Bereich unter Lizenz führt. Der Stäfner Konzern kündigte im März 2026 an, sich von der Sparte wieder zu trennen und sich künftig auf sein Kerngeschäft mit Hörgeräten und Cochlea-Implantaten zu konzentrieren, schrieb der Tages-Anzeiger im März. Die Strategie, Kundinnen und Kunden über Audio-Produkte früher an Hörgeräte heranzuführen, habe sich laut dem Bericht nicht bewährt. Sonova sucht nach eigenen Angaben den bestmöglichen neuen Eigentümer für die Sparte.

BuzzBrothers beschreibt sich als unabhängige, inhabergeführte Kreativagentur mit Sitz in Genf und weiteren Büros u. a. in Zürich und Paris. Die Agentur zählt nach eigenen Angaben rund 150 Mitarbeitende aus mehr als 20 Nationen und betreut nationale sowie internationale Marken entlang der gesamten Customer Journey – von Markenstrategie über Employer Branding bis zu integrierten Kampagnen. (pd/nil)