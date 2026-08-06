Amorana: Sextoy-Marke wirbt in deutschen Autostädten

Publiziert am 06.08.2026

Anfang Juli hat Amorana zwei Plakatmotive in Wolfsburg, Ingolstadt und Stuttgart lanciert – Städten, die für ihre Automobilindustrie bekannt sind. Die Kampagne stellt die Beschleunigungswerte deutscher Fahrzeuge dem sogenannten Orgasmus-Gap bei Frauen gegenüber: Während manche Modelle in wenigen Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen, kommt laut Mitteilung ein erheblicher Teil der Frauen beim Sex selten oder nie zum Höhepunkt. Zu den genauen Anteilen kursieren in der Forschung unterschiedliche Angaben.

Es ist die erste Out-of-Home-Kampagne des Unternehmens in Deutschland, wo Amorana seit April dieses Jahres mit einem eigenen Onlineshop aktiv ist.

Die Kampagne fällt zeitlich mit dem Kinostart von «Chéri, ich komme! – Die Erfindung der Lust» zusammen, der am 23. Juli in den deutschen und Deutschschweizer Kinos begann. Der Film erzählt die Geschichte hinter der Erfindung des Sextoys Womanizer.

Der Bezug zur Kampagne ist kein Zufall: Sowohl Amorana als auch Womanizer gehören zur Lovehoney Group, einem der grössten Hersteller und Vermarkter von Sexual-Wellness-Produkten weltweit. Amorana wolle mit der Kampagne die grosse popkulturelle Aufmerksamkeit rund um den Film nutzen, um auch in Deutschland ein Zeichen für weibliche Lust zu setzen, erklärt Miriam Otero, Brand Lead bei Amorana, in der Mitteilung. Die Kampagne verbinde technologischen Stolz mit einem Augenzwinkern.

In der Schweiz wird die Kampagne über digitale Kanäle und Social Media weitergeführt, wie es weiter heisst.

Amorana bezeichnet sich selbst als führenden Schweizer Anbieter für sexuelle Wellness; das Unternehmen gehört seit 2020 mehrheitlich zur britischen Lovehoney Group. (pd/nil)