Die Agentur Contexta hat in Zusammenarbeit mit dem BAG eine neue Organspende-Kampagne entwickelt mit einer eingängen und wichtigen Botschaft: «Sag es auf deine Art. Aber sag es». Die neue Kampagne, die in diesen Tagen erstmals im Fernsehen und online ausgestrahlt wird, zeigt, wie einfach die persönliche Entscheidung zur Organspende mitgeteilt werden kann. «Dies kann ganz gewöhnlich und ohne viel Aufwand erfolgen oder auch kreativ und sehr persönlich sein», die Contexta in einer Mitteilung schreibt.

Die Organspende-Kampagne ist Teil des Aktionsplans «Mehr Organe für Transplantationen» des Bundes. Sie soll einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung der Menschen und zu einem informierten Entscheid liefern. Auf der Kampagnen-Website leben-ist-teilen.ch stehen der Bevölkerung viele Informationen zur Verfügung, etwa Broschüren, Organspende-Karten, Informationsfilme oder Hintergrundberichte.

