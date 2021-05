Swissquote feiert das 25-jährige Bestehen. Die Onlinebank hat gewohnte Codes hinterfragt und beschlossen, dieses Jubiläum zu dem seiner Nutzerinnen und Nutzer zu machen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Swissquote sei der erste Anbieter, der in der Schweiz einen direkten Zugang zur Börse möglich gemacht habe; die erste Onlinebank in der Schweiz, bei der man Krypto-Währungen habe traden können; und eine der ersten auch, bei der man in Cannabis investieren konnte. Im Laufe der Zeit sei Swissquote ein Sprungbrett für viele Investoren geworden. Darum werde diese Feier geteilt.



Konzipiert wurde die Kampagne von der Westschweizer Kreativagentur Cavalcade und umgesetzt mit dem in Kanada bekannten Regisseur Simon Duhamel und der Produktionsfirma Consultat.

Die siebensprachige Kampagne dekliniert sich international in Film, Plakat, Print, und Social Media, wobei manche Szenen exklusiv auf gewisse Märkte zugeschnitten wurden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf einer speziellen Website die wichtigsten Etappen zu entdecken, die es Swissquote ermöglichten, die Börse für jedermann zugänglich zu machen. (pd/cbe)