Weihnachtskampagnen: Sicher mit den Liebsten zusammenkommen

Mercedes-Benz startet die globale Kampagne «Holidays with Love», um die bedeutungsvollen Beziehungen zu feiern, welche die Weihnachtszeit zu etwas Besonderem machen. Die von Mercedes-Benz USA und Team X entwickelte Marketingkampagne verdeutlicht, «wie die innovativen und technisch fortschrittlichen Fahrzeuge von Mercedes-Benz es ermöglichen, dass Freunde, Partner und Familienmitglieder in der Weihnachtszeit sicher und komfortabel zusammenkommen», heisst es in einer Mitteilung.

Die Bildsprache sei bewusst in Schwarz-weiss gehalten, was die in der Kampagne kommunizierten Werte zeitlos visualisiere.

Die Kampagne wird bis Ende Jahr in den sozialen Medien zusehen sein, in der Schweiz zudem auch auf DOOH-Displays, auf Megapostern in Zürich und Luzern, als Printanzeigen sowie als Kinospot.

Um gemeinsame Zeit wertzuschätzen und die Gemeinschaft zu stärken, unterstützt Mercedes-Benz USA ausserdem eine «Holiday Love Celebration»-Spendenaktion, die Tausende von bedürftigen Kindern mit neuen Schuhen versorgt. (pd/cbe)