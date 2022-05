Einen Käse wie «Der scharfe Maxx» gibt es kein zweites Mal. Der cremig-würzige Halbhartkäse aus der Käserei Studer ist laut einer Mitteilung «so vielseitig, wie seine Würze einzigartig ist». Eine Einzigartigkeit, welche die Langeweile von jedem Esstisch vertreibe. So hebe sich auch die neue Kampagne von der herkömmlichen Käsewerbung ab, die Inhalt und Form für das Ostschweizer Traditionsunternehmen entwickeln sowie umsetzen durfte und die gleich die ganze Maxx-Familie miteinschliesse.

Die Maxx-Käsesorten passen sich durch ihre Vielseitigkeit den verschiedensten Geschmäckern an, heisst es weiter. Ganz nach dem Motto «So wie du's maxxt», zu dem die Zürcher Agentur sechs Keyvisuals kreiert hat, die die Vorlieben verschiedener Käsefans hervorheben. Mit einer für Schweizer Käsewerbung ungewohnter Bildsprache und einem einprägenden Headlineduktus wird laut Agentur «auf frische Art für Aufmerksamkeit gesorgt und Appetit auf mehr gemacht».

Zum Einsatz kommen die Visuals in Form von Display- und Social-Media-Ads, Out of home, POS-Plakaten sowie Inseraten und auf der Maxx-Website.

Verantwortlich bei Käserei Studer: Beate Fussenegger (Leitung Marketing), Stephanie Hundsbichler (Online Marketing Manager); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Mato Bilic, Vasco Bickel (Art Director), Hekuran Avdili (Freelance Art Director), Yannick Lippuner (Copywriter), Laura De Cataldo (Project Manager), Manuela Marty (Head of Consulting/Strategist). (pd/cbe)