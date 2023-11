Karling: Sihlcity erleuchtet in verschiedenen Farben

Das Zürcher Einkaufszentrum Sihlcity hat sich in eine magische Weihnachtswelt verwandelt. In der Mall und in den Gassen werden die Besuchenden von Kristallen aus dichroitischem Glas verzaubert, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese leuchten je nach Lichteinfall in den unterschiedlichsten Farben: Lichterzauber so weit das Auge reicht.

Zusammen mit CGI-Artist rek0de hat Karling einen Film entwickelt, der diese magische Weihnachtswelt überraschend einfängt und auf DOOH-Medien, Video Ads sowie Social und Owned Media bewirbt.







Verantwortlich bei Sihlcity: Gaby Brönimann, Mara Bonorand, Corine Gubler, Michelle Ferreira. Konzept Kristall-Deko: Bellprat. Umsetzung Kristall-Deko: Brogleworks; verantwortlich bei Karling: Ingrid Brun del Re, Daniel Serrano, Patrick Suter. CGI-Reel: rek0de. (pd/wid)