Bei den renommierten D&AD in London hat Sir Mary drei Shortlists erreicht. Nominiert ist die Agentur mit der Arbeit FTFold in der Kategorie Typography – in den Unterkategorien Integrated, Posters und Type Design.

Die D&AD Awards fördern, inspirieren und zeichnen laut eigenen Angaben herausragende kreative Exzellenz in Design, Kommunikation, Technologie und Film aus. (wid)