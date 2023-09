MYTY Group: Sir Mary wird Teil des Agenturnetzwerks

Sir Mary schliesst sich MYTY an. Damit zählt die Zürcher Agentur zum internationalen Agenturnetzwerk, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das rund 40-köpfige Team von Sir Mary, mit Standorten in Zürich und München, habe sich «durch herausragende Leistungen und innovative Ansätze» einen Namen auf dem Schweizer Kommunikationsmarkt gemacht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 habe Sir Mary mit der Digital-First-Mentalität die Branche beeinflusst. In einem hart umkämpften Markt sei ein Agenturmodell entwickelt worden, das alte Ansätze hinterfrage und Brücken zwischen verschiedenen Kommunikationsdisziplinen schlage. Zu den Kunden von Sir Mary zählen Unternehmen wie Allianz, CSS, Samsung, Schweiz Tourismus, Sunrise und UBS.

«Die Übernahme von Sir Mary markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von MYTY», wird David Rost, Group CEO von MYTY, in der Mitteilung zitiert. «Wir sind begeistert, ihre Expertise und Leidenschaft für kreative Konzepte und massgeschneiderte Media-Strategien in unser Netzwerk aufzunehmen. Dieser Schritt ermöglicht es uns, agenturübergreifend wegweisende Lösungen im Bereich Creative und Media anzubieten.»

Den Gründern sowie Partnerinnen und Partnern von Sir Mary geht es beim Beitritt zur Gruppe laut Mitteilung vor allem um eine gemeinsame Vision des Wachstums und der Innovation: «Wir waren auf der Suche nach einem starken Partner, mit dem wir gemeinsam wachsen und die Branche weiterhin aufmischen können. Bei MYTY sind die entscheidenden Ressourcen und Fähigkeiten vorhanden», so Maurizio Rugghia, Mitgründer und Managing Partner von Sir Mary. «Als Unternehmer und Macher möchten wir zukünftig aktiv am Aufbau und Ausbau von MYTY mitwirken. Auch teilen wir die gleichen Werte: Wir verfolgen einen ‹Digital-First›-Ansatz und glauben, dass Kommunikation in Zukunft eher komplexer, kleinteiliger und digitaler wird. Diese Partnerschaft wird uns die Möglichkeit bieten, unsere Kräfte zu bündeln, um neue Impulse in die Branche zu bringen und gleichzeitig unseren Kunden innovative Lösungen anzubieten.»

Mit diesem Schritt gehen alle Aktien komplett auf die MYTY Group über, an der sich im Gegenzug alle Sir-Mary-Partnerinnen und -Partner «namhaft» beteiligen. «Uns war es wichtig, auch weiterhin als Aktionäre dabei zu sein und unseren Partner:innen eine Beteiligung zu ermöglichen», wird Florian Beck, Mitgründer und Chief Creative von Sir Mary, zitiert. «Wer jetzt hofft, dass sich alles ändert, wird enttäuscht. Unser Führungsteam und die Agentur bleiben genauso, wie sie sind. Wir können nun einfach noch bessere und umfassendere Betreuung anbieten. Sei es für die Kunden und Kundinnen oder für den Werdegang unserer Sirs und Marys», so Daniel Zuberbühler, Mitgründer und Managing Partner von Sir Mary. (pd/cbe)