Halsundbeinbruch Film / Filmklinik: Skistars sorgen für überüberübermorgen vor

Raiffeisen wirbt während der Ski-Weltcup-Saison 2019/2020 mit den vier Skirennfahrern Beat Feuz, Marco Odermatt, Nathalie Gröbli und Pirmin Zurbriggen. Im rasanten Spot dreht sich alles um die Altersvorsorge. Dies erfolgt entlang der 2018 lancierten Wortmarke «Überüberübermorgen», ein Begriff, der bei Raiffeisen stellvertretend für eine frühzeitige Auseinandersetzung mit der eigenen Vorsorgesituation steht. Die vier Skirennfahrer repräsentieren hierfür unterschiedliche Lebensstationen. In der Auflösung wird das Bewusstsein geschärft, dass man sich besser heute um die Vorsorge kümmern sollte – denn die Zukunft kommt schneller als man denkt.

Der Spot wurde durch die Zürcher Produktionsfirmen Halsundbeinbruch Film sowie die Filmklinik realisiert, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorliegt. Gedreht wurde während dem Herbsttraining des Skikaders in Zermatt – allerdings nicht auf einer verschneiten Skipiste, sondern in einer Turnhalle und vor einem 100 Quadratmeter grossen Greenscreen. Nachdem die Skirennfahrer auf einer eigens für den Spot angefertigten Holzkonstruktion ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt hatten, ging es ab ins Studio. Dort wurden die verschiedenen Szenen «im Rahmen einer anspruchsvollen VFX-Postproduction in eine Schnee- und Bergwelt transferiert», heisst es weiter.

Der Raiffeisen-Vorsorge-TV-Spot ist während der Ski-Weltcup-Übertragungen 2019/2020 im Schweizer Fernsehen SRF zu sehen. Zudem wird er über verschiedene Social- und digitale Kanäle ausgespielt. Auf einer eigens dafür entwickelten Landingpage sind neben dem Spot Interviews mit den Skirennfahrern zu sehen, welche die Brücke zum Vorsorgethema schlagen.

Verantwortlich bei Raiffeisen Schweiz: Beatrice Frei (Projekt- und Kampagnen-Management), Oliver Niedermann (Leiter Marketing), Walter Andreas Grütter (Leiter Marketing Anlegen und Digital), Markus Rutz (Sponsoring Schneesport), Marc Bösch (Digital Marketing), Aurelia Bossart und Joel Müntener (Praktikanten); verantwortlich bei Halsundbeinbruch Film und Filmklinik (Idee & Konzept): Niklaus Schlumpf (Regie), Andrea Brun (Projektleitung), Diego Defilla (Kamera), Marcel Burch (Licht), Alec Wohlgroth (Redaktion Interviews), Niklaus Schlumpf (Postproduktion), Christian Bisang, Soundtracker (Soundmischung). (pd/cbe)