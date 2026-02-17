Publiziert am 17.02.2026

Initiiert wird der LSA-Junior Agency Award vom Verband Leading Swiss Agencies. Fünf Schweizer Fachhochschulen mit gut 30 Teams von Studierenden entwickeln gemeinsam mit LSA-Coaches ein Jubiläumskonzept für Snacketti von Zweifel, das 2027 sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Das Jubiläum soll nicht nostalgisch inszeniert werden, sondern als Plattform für gelebte Jugendkultur dienen, schreibt der LSA in einer Medienmitteilung. Im Zentrum steht die Frage: Wie kann Snacketti als verbindendes Element zwischen Generationen erlebbar gemacht werden?

Studierende sollen Jubiläumskonzept entwickeln

Gefordert ist ein kreatives Konzept, das Vergangenheit und Gegenwart der Jugend gleichermassen feiert und zugleich neue Erlebnisse schafft. Die Studierenden sollen ein Jubiläumskonzept entwickeln, das Menschen aktiv involviert, verschiedene Generationen anspricht und den Charakter von Snacketti als sympathischen, humorvollen Alltagsbegleiter widerspiegelt.

Auftraggeberin Zweifel betont: «In einer Zeit, in der vor allem darüber gesprochen wird, was die einzelnen Generationen unterscheidet, wollen wir gemeinsam herausfinden, was uns verbindet. Snacketti gehört definitiv dazu.»

Studierende der folgenden Hochschulen nehmen am diesjährigen Award teil: Berner Fachhochschule, Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule Luzern, Hochschule für Wirtschaft, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

In rund 30 Teams arbeiten sie während eines Semesters an ihren Kampagnenideen. Begleitet werden sie von erfahrenen Coaches aus LSA-Mitgliedsagenturen, die ihr strategisches und kreatives Know-how einbringen. Nach hochschulinternen Vorausscheidungen präsentieren die besten Teams ihre Konzepte am 16. Juni 2026 an der Award Night im Klub Plaza vor einer Fachjury sowie einem breiten Publikum aus Branche und Bildung.

Die LSA-Coaches kommen von diesen Mitgliedsagenturen: Aroma Creative, Blueheart, Burson Switzerland, Bühler & Bühler, Contcept Comunications, dd com, Dentsu Switzerland, Dept®, Die Botschafter, equipe One, EssenceMediaCom Switzerland, Freundliche Grüsse, furrerhugi, Geyst, Havas, in flagranti, Kargo Kommunikation, Koch Kommunikation, KOMMPAKT, kreisvier communications, Mediaschneider, Neustadt Agentur, Ogilvy, Omnicom Media Group Schweiz, PHD Schweiz, Publicis Groupe Switzerland, Rocket, TBWA Switzerland, Team Farner thjnk Zürich, Valencia Kommunikation, Webrepublic, Wirz Group. (Pd/nil)