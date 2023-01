Salz & Water: So einfach springt der Funke über

E-Mobilität ist in aller Munde – und manches Unternehmen glaubt seine Fahrzeugflotte bereits abgehängt. Da hilft nur eines: anhängen. Am besten mit den intuitiven und flexiblen Ladelösungen von CKW. Zwar können davon alle Menschen profitieren, aktuell wendet sich die CKW-Gruppe mithilfe von der Agentur Salz & Water damit allerdings an die B2B-Kundschaft, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Markt rund um Ladelösungen ist bereits hart umkämpft. Wie sticht man aus dieser grauen Masse heraus? «CKW hat uns das Storytelling leicht gemacht», so Salz&Water-ECD Matthias Kadlubsky. «Sie paaren simple Produkthandhabe mit mega Fachkompetenz und bieten ergo eine top Beratungsqualität – und dazu kommt noch viel Lust darauf, auch die gewerbliche Zielgruppe unterhaltsam abzuholen. Ein echter Traumkunde.» Unternehmen, Immobilienverwaltungen und KMU hätten also Freude daran, sich so leicht an die Zukunft anzuschliessen. Kein Wunder, dass diese positive Energie im Kampagnenspot alle tanzen lässt, wie es weiter heisst.

Um am Ende weitaus mehr als nur Likes und Shares für das kurzweilige Video zu ergattern, begleitet Salz & Water CKW mit einer laut Mitteilung «cleveren Media-Strategie»: Die Entscheidungswege in B2B können aufgrund vieler Beteiligten lang sein. Um dies zu verkürzen, wird die Kampagne über mehrere digitale Kanäle verbreitet. Die Kommunikationsmittel sind auf die Bereitschaft zur Informationsaufnahme zugeschnitten und in drei Phasen aufgeteilt: High-level Branding, direkte Ansprache der Zielgruppe und Einladung zu einer digitalen Mini-Masterclass. Ziel der Kampagne ist möglichst viele, qualifizierte Kontaktaufnahmen von Unternehmen und Verwaltungen zu erhalten, welche sich für den Sprung in die E-Mobilität interessieren.

«Wir haben den gesamten Kreationsprozess und die engen strategischen Absprachen als sehr wertvoll empfunden. Genauso schön ist es aber jetzt, nur kurze Zeit nach Kampagnenstart schon so viele positive Reaktionen zu sehen», so Laura Odermatt und Carlo Schenker von der CKW.

Verantwortlich bei CKW AG: Carlo Schenker (Head of Digital Marketing), Laura Odermatt (Digital Marketing Manager), Heidi Boss (Head of Branding), Jonas Furrer (Head of E-Mobility); verantwortlich bei Salz & Water: Frédéric Praplan, Christian Schickler, Matthias Kadlubsky (Gesamtverantwortung), Yoshiya Abiko (Kreation), Raffael Gava (Beratung & Projektleitung); verantwortlich bei McQueen Films: Natascha Vavrina (Regie & DOP), Clemens Kalle Peterson (Executive Producer), Timon Flükiger (Line Producer), Marko Strihic (Editor), Benjamin Fernando (1st AC), Christof Eser (Gaffer), Joel Plattner (Grip), Amanda Brooke (H&M/Costume), Jürgen Kupka (Color Grading), Roland Roller Frei (Sound Design & Mix), Ennio Ruschetti (VFX), Ricardo Silva (Online Edit), Maren Wittig (Cast), Joram Weber (Cast). (pd/cbe)