«Ihr Sprung in den Ruhestand: Sind Sie vorbereitet?» Mit dieser Headline hat Valiant im Herbst die neue Kampagne für ihren Vorsorge-Check lanciert. Idee und Umsetzung stammen von der Berner Agentur Go Slow.

Dank dem frühzeitigen Vorsorge-Check können sich Kundinnen und Kunden der Valiant dereinst finanziell abgesichert und voller Freude in den Ruhestand stürzen, heisst es in einer Mitteilung. Diese Idee wurde im Key Visual (Plakat, Inserat, DOOH) sowie in einem dreistufigen Direct Mailing mit verschiedenen Sujets umgesetzt. (pd/cbe)