Quade & Zurfluh: So kann man hüpfend Wassermoleküle spalten

Im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern werden in der neuen Themeninsel «Powerfuel» von Avenergy Suisse und Empa die Treibstoffe der Zukunft, Wasserstoff und Synfuel, ins Rampenlicht gerückt. Wasserstoff sei jetzt schon marktfähig und finde in unterschiedlichen Bereichen bereits Anwendung – sei dies im Individualverkehr auf Strasse oder im Personen- und Gütertransport auf Strasse, Schiene oder in der Luft, heisst es in einer Mitteilung. Nun sei es an der Zeit, das Thema in einer Dauerausstellung erlebbar zu machen und dabei auf die wichtigen Rollen der Ausstellungspartner einzugehen.











Auf dem eigens konzipierten interaktiven Playground können Gross und Klein auf witzige Art und Weise mithelfen, ein Fahrzeug ihrer Wahl mit klimaneutralem Wasserstoff zu betanken.

Hüpfend müssen sie möglichst viele Wassermoleküle in Wasserstoff und Sauerstoff spalten. Ausserdem können die Besucher vertieft in die Mobilität von morgen eintauchen und sich über die klimaneutralen Treibstoffe der Zukunft informieren. Für die Umsetzung zeichnet die Agentur Quade & Zurfluh verantwortlich.