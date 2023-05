Ende März veröffentlichte Ticino Turismo gemeinsam mit der Agentur Zimmermann Communications in der Werbekampagne «Colori del Ticino» die Pantonefarben des Tessiner Frühlings (persoenlich.com berichtete).



Nun geht die Kampagne mit neuen Umsetzungen in die nächste Runde, wie es in einer Mitteilung heisst. Für acht Farben wurden musikalische Stilrichtungen definiert, welche zur Charakteristik der Farb-Location passen und auf Spotify mit Inhalten gefüllt.

«Die Reise durch den farbenfrohsten Kanton geht nun noch einen Schritt weiter. Die aktuellen Farben sollen nicht nur Lust auf Tessin machen, sondern stossen jetzt auch in eine neue, erlebbare Dimension vor. Erstmals sind die ‹Colori Del Ticino› jetzt nämlich auch zu hören», lässt sich Zimmermann Communications zitieren.

Noch vor Ort anhören

QR-Codes, die zur den jeweiligen Playlisten führen, sollen gemäss Mitteilung in den kommenden Wochen und Monaten im ganzen Tessin platziert werden. Zum Beispiel auf Schiffen, die auf dem Lago Maggiore fahren, damit man während der Schifffahrt die Brissago Blue Playlist hören kann. Oder auf Bänkli im Valle di Muggio, damit man nach dem Rasten mit der Unplugged Playlist beschwingt und entspannt weiterwandern kann.

«Mit den Spotify-Playlists schaffen wir es nicht nur die Kampagne, sondern auch die gezeigten Orte emotional neu aufzuladen», so die Agentur in ihrer Mitteilung. Die einzelnen Playlists werden aktuell in den digitalen und sozialen Medien sowie über weitere Werbemittel mit diversen Sujets beworben.

Auch auf Plakaten wurde die Kampagne weiterentwickelt mit dem Ziel, den Farben noch mehr Raum und Impact zu geben. So werden aktuell die F12-Stellen an hochfrequentierten Locations nur noch mit einer Farbe bespielt. In Fussgängerzonen kommen weiterhin die Dreierkombination zum Einsatz.

Zudem wird die laufende Kampagne auf Social Media und als Online Video Ads mit zwei neuen Filmen für Morcote Wisteria Purple und Ritom Lake Emerald ergänzt. Die interaktive Landingpage ticino.ch/colori rundet die Kampagne ab.

Verantwortlich bei Ticino Turismo: Manuela Nicoletti (Director of Marketing); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Christoff Strukamp (Creative Direction), Sonja Zimmerli (Digital Art Direction), Christoff Strukamp (Text), Florian Bieniek (Beratung & Projektleitung), Rolf Zimmermann (Gesamtverantwortung, Strategie und Media). (pd/yk)