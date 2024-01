Caotina ist laut einer Mitteilung «seit je her eng mit der gemütlichen Geborgenheit der eigenen vier Wände verbunden». Bis jetzt. Denn «den einzigartigen Schokoladen-Geschmack der Kultmarke» gebe es auch für unterwegs, ready to drink und in einer handlichen PET-Flasche.

Für die Launch-Kampagne hat sich die Kreativagentur Inhalt und Form deshalb etwas Besonderes einfallen lassen und brachte mit der wohl rasantesten Genussszene im Werbeblock drei Jugendliche so richtig in Fahrt – bereit, die Herzen der Schokoladenfans auf der Überholspur zu erobern. Und dies mit einem überraschenden Twist: Denn die Drei cruisen nicht auf irgendeinem Gefährt durch die Gegend, sondern auf einem fahrbaren Sofa.

«Wir wollten den Caotina-Drink auf ungewohnte Weise ins Szene setzen, ohne dabei aber auf die gewohnt gemütliche Inszenierung des Schoggi-Genusses von Caotina zu verzichten», wird Michèle Rao, Senior Brand Manager Wander, in der Mitteilung zitiert.

Bereits beim Dreh hat das fahrbare Sofa für viel Aufmerksamkeit gesorgt, schreibt die Agentur. Nun ist es seit dem 10. Januar als Launch-Kampagne für den neuen Caotina-Drink unter anderem im TV, Instagram und auf TikTok unterwegs.

Verantwortlich bei Wander: Christof Stulz (Marketing Manager), Michèle Rao (Senior Brand Manager); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Caroline Minar (Art Director), Celina Harisberger, Johanna Kilchenmann (Project Manager); Produktion: Leonardo Sanfilippo (Executive Producer), Dimitri Siegrist (Junior Producer), Hannah Dobbertin (Regie), Timon Schäppi (Kamera), Nicolas Bechtel (Editor), Simon Hardegger (Colorist), Uko AG (Audio Postproduction. (pd/cbe)