Wer in der Region Basel mit der BLT Baselland Transport AG unterwegs ist, kommt jetzt noch schneller an den «Brfüsrplz» – um nur ein Beispiel aus einer ganzen Serie von Kampagnensujets zu nennen, die CR Basel für die Lancierung der überarbeiteten BLT App «Abfahrten» entwickelt hat. Gemeint ist der «Barfüsserplatz», augenfällig verkürzt wie alle anderen erwähnten Destinationen, um den Nutzen der App pointiert zu dramatisieren.

In der App finden sich alle Abfahrtszeiten in Echtzeit und neu auch Live-Infos über allfällige Störungen. Die Plakate und Inserate stossen in der Nordwestschweiz laut einer Mitteilung der Agentur «auf grosse Resonanz, was sich in entsprechenden Download-Zahlen als auch in direkten Rückmeldungen an die BLT ausdrückt».

Verantwortlich bei BLT: Reto Meister (Leiter Marketing und Vertrieb); verantwortlich bei CR Basel: Thomas Fux (Mandatsleitung), Jenny Rentsch (Projektmanagement), Gabriel Heuberger (Leitung Kreation), Fabian Bieler (Kommunikationsdesign), Daniel Roth (Graphic Design). (pd/cbe)