Der Dry January Schweiz geht in die vierte Runde – und das gleich mit mehreren neuen Gesichtern. Gestalten hat ein neues Kampagnenkonzept für die Challenge entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies symbolisiere, wofür der Dry January stehe: Lebenslust und Trink(spruch)alternativen.

«Zum Wohl!» hat man gerade in den letzten Wochen sehr häufig gehört. Der Dry January nimmt es und schreibt es sich in seiner wörtlichsten Bedeutung auf die Fahne. Mit «Zum Wohl, Santé, Salute!» plädiert die Kampagne für ein gesundes Bewusstsein im Umgang mit Alkohol. Dabei sei noch nicht einmal der hunderprozentige Verzicht das oberste Ziel, sondern bereits der Mut, den Selbstversuch zu wagen und sich mit dem eigenen Trinkverhalten auseinanderzusetzen.

Dass man nicht nur mit Bier, Wein und alkoholhaltigen Longdrinks anstossen kann, zeigen die Visuals, die die Kommunikation der Kampagne begleiten: Bei einem gemütlichen Kaffee hat man die besten Gespräche, die neue Liebe kann man auch bei einem Glas O-Saft am Brunch-Buffet kennenlernen und wer sich mit Punsch anstatt Glühwein die Seele wärmt, behält auch auf der Piste einen klaren Blick.

Einmal mehr will die Kampagne zum Mitmachen motivieren – und das ganz ohne Mahnfinger, anstatt dessen mit Lebenslust und Fröhlichkeit. Den Dry January trifft man nicht nur aktiv auf Social Media an, sondern besonders auch auf bunten Stickern, Velosattelschutzhüllen und Plakaten, die in der Öffentlich gestreut werden. (pd/wid)