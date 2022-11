Creative Intelligence Society: So nah an einer anderen Welt

Die Kampagne fokussiert die einzigartige Kraft des Tals, die sich aus zwei auf den ersten Blick gegensätzlichen Charakteristika ergibt:

Nähe: Die aussergewöhnliche Zugänglichkeit, geografisch wie auch menschlich, denn in dünn besiedelten, ursprünglichen Gebieten wie dem Val Surses sind die Menschen noch «echter» und wärmer als in den touristischen Zentren.

Weite: Die aussergewöhnliche Ursprünglichkeit, Freiheit, Ruhe, Leere sowie Echtheit und Urchigkeit des Tals, eingebettet in den grössten Naturpark der Schweiz.

Diese beiden spezifischen Eigenarten des Tals ermöglicht seinen Gästen eine ganze besondere Intensität im winterlichen Erlebnis. Ob bei Abfahrten auf weiten Hängen und extrabreiten Pisten, Ski-oder Wandertouren in traumhafter Kulisse, herrlich langen Schlittelwegen, gemütliche Bergrestaurants uvm. – alles erlebt man ohne den üblichen Dichtestress. Die Essenz dieser Besonderheit und Positionierung bringt der Claim «So nah an einer anderen Welt» auf den Punkt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der von der Creative Intelligence Society gemeinsam mit der Filmgerberei konzipierte und realisierte Film inszeniert diese Intensität auf authentische Weise. Darum sind die Protagonisten ausschliesslich Menschen, die auch im echten Leben die im Film gezeigten Aufgaben im Val Surses innehaben. Der Song «Da tga» (romanisch für «Daheim») des Films wurde von der Singer-Songwriterin Plüss aus Filisur für den Film geschrieben und gesungen.

Medial startet die Kampagne am 17. November, geplant und passgenau in digitalen Engagement- und Performance Ads umgesetzt in Zusammenarbeit mit der Capture Media AG.

Verantwortlich bei Savognin Bivio Albula Tourismus: Tanja Amacher (CEO), Luana Tscharner (Teamleiterin und Product Managerin Berg), Christoph Passecker (kaufmännischer Direktor Savognin Bergbahnen); Strategie & Konzept: Creative Intelligence Society; verantwortlich bei Filmgerberei (Filmproduktion): Marike Löhr (Producer), Alun Meyerhans (Director), Silvio Gerber (DP), Lea Filadoro (Postproduction); Media: Capture Media; Musik: Plüss (Seraina Hanselmann), Alterna Recording Studios (Philippe Laffer). (pd/cbe)