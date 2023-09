Nach einer intensiven Umbauphase konnten diesen Sommer endlich die neuen

Räumlichkeiten an der Kanzleistrasse 57 bezogen werden, teilt das House of Communication mit. Bevor es so weit war, wurden die Büros renoviert und auf den neusten Standard gebracht, auch auf Nachhaltigkeit wurde dabei viel Wert gelegt, denn das House of Communication wird seit drei Jahren klimaneutral geführt: Die Heizung wurde ausgetauscht, die Isolation verbessert und die Fenster so gewählt, dass sie Hitze abhalten und so ganz ohne Energieverbrauch ein angenehm kühles Klima gewährleistet ist.



Im House of Communication sind die Mitarbeitende der drei Agentur-Marken Serviceplan, Plan.Net und Mediaplus auf drei Stockwerken tätig. Zwei Wendeltreppen verbinden die Etagen, diese auffälligen Treppen sind bereits zum Wahrzeichen des Standorts geworden – sie sind auch besonders schön und werden durch Lichtringe beleuchtet. Die Raumgestaltung wurde schlicht gehalten, damit sie zu dem Gebäude passt, heisst es weiter. Glaswände, eingefasst in Metallrahmen, trennen die Räume ab, lassen aber viel Licht fluten. Schwarz-Weiss, Grautöne und Schattierungen von Grün bestimmen die Farbgebung der Inneneinrichtung.





Da im House of Communication freie Platzwahl gilt, mischen sich die verschiedenen Fachkräfte ganz von selbst täglich zu neuen Gruppen. Das fördert die disziplinübergreifende Zusammenarbeit enorm, die Integration von Kreation, Technologie, Content, Media und Produktion wird so stark gefördert, heisst es. Pam Hügli, CEO und Partner: «Unsere Auftraggeber*innen werden von agilen Teams betreut, zusammengestellt aus allen drei Agenturmarken. So können wir unabhängig von Komplexität, Budgetgrösse und Laufzeit, genau den Bedürfnissen der Aufgabe entsprechen. Es entsteht eine wegweisende Markenführung und ein hoher Impact auf allen Kanälen ist garantiert. Das ist schlussendlich ein grosser Mehrwert für unsere Kund*innen». (pd/wid)