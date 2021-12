Mit dem Produkt-Bundle lancierte das Zuger Unternehmen WWZ im November ein neues Angebot, das die Telekom-Produkte Internet, TV, Mobile und Festnetz in einem Abo für die ganze Familie kombiniert. The House wurde als Leadagentur damit beauftragt, eine integrierte Kampagne zu konzipieren und zu realisieren, mit der das Angebot im Zielmarkt bekanntgemacht und Abverkäufe generiert werden.

Da die Kampagne jahresübergreifend zum Einsatz kommt, wurde ein Konzept mit Ausbaupotenzial entwickelt. Entstanden sind fünf Spots und zwei Keyvisuals mit unterschiedlichen inhaltlichen Messages, welche die Rolle der Telekom-Produkte im Familienleben kompakt und humorvoll erzählen. Dabei wird sowohl das Gesamtpaket übergeordnet kommuniziert, wie auch einzelne Produkte aus dem Bundle hervorgehoben – in weiteren Spots sowie einem Promo-Visual.

Aus medialer Sicht liegt der Hauptfokus auf digitalen Kanälen mit Online-Videos, Desktop- und Mobile-Display, Social Media Storys und Posts, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Grundlage für eine performanceorientierte Ausrichtung ist die hohe Reichweite innerhalb der Zielgruppe. Für zusätzliche Awareness entlang der User Journey wurden flankierende Massnahmen im Offline-Bereich berücksichtigt. Out of Home, Print und Radio schaffen die dafür notwendigen Touchpoints.

The House ist verantwortlich für Kreation und Media.

Verantwortlich bei WWZ: Ramona Schocher (Marketing Manager), Julia Erincik-Thalmann (Leiterin Digital & Performance Marketing); verantwortliche Agentur & Media: The House; Foto und Film: Jonathan Heyer; Produktion: Dhondup Thersey (All In Production); Bildbearbeitung: AschmannKlauser; Litho: Detail. (pd/cbe)