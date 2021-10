Zimmermann Communications: So werden KMU erfolgreicher

Localsearch (Swisscom Directories AG) geht mit der KMU-Marketinglösung «digitalONE» in die nächste Runde: Während in der Lancierungskampagne im letzten Herbst der «Alles-drin»-Gedanke kommuniziert wurde, stehen in der aktuellen Kampagne Entscheider von Schweizer KMU im Fokus, welche dank «digitalONE» zum überzeugenden Onlineauftritt für ihr Geschäft auf den wichtigsten Plattformen wie Google, local.ch, search.ch und viele andere mehr kommen. «Und dank Gratis-Website und Gratis-Buchungstool mehr Anfragen und mehr Kunden im Velogeschäft, im Nagelstudio oder in der Beiz haben», wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne wurde wiederum von Zimmermann Communications konzipiert und umgesetzt, läuft landesweit in TV, Online und auf Social Media und führt auf die für die neue Phase überarbeitete Landingpage.

Verantwortlich bei Localsearch: Vanessa Marr (CMO), Pascal Robache (Head of Marketing), Florence Kälin-Studer (Senior Marketing Manager), Ruba Afram (Senior Marketing Manager); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Dominik Mätzener (GF Beratung), Christoff Strukamp (Creative Direction), Lara Cavelti, Florian Bieniek (Projektleitung), Hekuran Abdyli (AD/Grafik); Filmproduktion: Markenfilm Schweiz: Klaus Kneist (Regie), Pierre Castillo Bernad (DoP/Foto), Michael Gloor (Producer); Programmierung/Realisation Landingpage: Lab360; Mediaplanung: Mediaschneider; Programmatic Advertising: Gamned. (pd/cbe)