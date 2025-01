Publiziert am 20.01.2025

Das 1934 gegründete Unternehmen, das sich auf Baby- und Kleinkindernahrung in Bio-Qualität spezialisiert hat, reagiert damit auf Veränderungen im Markt. Da Bio-Produkte inzwischen auch von Discounter-Eigenmarken angeboten werden und somit kein Alleinstellungsmerkmal mehr darstellen, wurde die Markenidentität von Holle strategisch neu ausgerichtet. Die darauf basierende digitale Kampagne fokussiert auf das Thema Natürlichkeit und zeigt Kinder in alltäglichen Essenssituationen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Zur Umsetzung der neuen Positionierung hat Wirz zudem ein Konzept für die sozialen Medien erstellt. Dieses soll einen einheitlichen und zeitgemässen Online-Auftritt der Marke sicherstellen.







Die Kampagne unter dem Claim «Alles ganz natürlich» startete am 20. Januar und wird auf verschiedenen digitalen Kanälen ausgespielt, darunter soziale Medien, YouTube und Digital-Out-of-Home-Werbung. Holle produziert seit seiner Gründung Säuglings- und Kleinkindernahrung nach Demeter-Richtlinien und bietet Produkte für verschiedene Altersstufen an. (pd/nil)





