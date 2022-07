Salz & Water: So wird das Sitzen revolutioniert

Acht Stunden – so viel Zeit verbringen wir während einem üblichen Büroalltag plus abendlicher Freizeit im Sitzen. Auf ein Jahrzehnt gerechnet sind das einfach eben mal vier «abgesessene» Jahre, wie es in einer Mitteilung heisst. Ein Weg aus dieser statischen Gefangenschaft sei der «LimbicChair», eine futuristisch anmutende Konstruktion aus zwei ergonomischen Sitzschalen, «die den Körper nahezu schwerelos in seiner Haltung stützen, während sich Arme und Beine völlig frei bewegen können».

Diese «Wohltat für das limbische System» – und damit für Gedächtnis, Antrieb und Kreativität – hat der Schweizer Mediziner und Neurowissenschaftler Patrik Künzler erdacht, in Zusammenarbeit mit Innovatorinnen und Wissenschaftlern am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Der «LimbicChair» ist laut Mitteilung «das Produkt jahrzehntelanger Forschung an den neurowissenschaftlichen Grundsätzen».

«Der Zusammenhang zwischen Körperhaltung und -bewegung mit dem Wohlbefinden und der Leistungsfähigkeit ist erwiesen», wird Patrik Künzler, CEO Limbic Life, zitiert. Der «LimbicChair» sei die Essenz dieser Erkenntnis. «Eindeutig, dass auch die Kommunikation rund um diesen innovativen Sitz erstklassig sein muss. Für die komplette Positionierung und den Markenlaunch fanden wir deshalb mit der Vision von CD Matthias Kadlubsky und seinem Salz&Water-Team die perfekten Partner.»

Die Zukunft des Sitzens

Pünktlich zum Start der ersten Massenproduktion des «LimbicChair» hat Salz & Water «ein zeitgemässes Branding, eine rundum neu erdachte Website und einen emotionalen Film lanciert, der das vorher unbekannte, einzigartige Sitzgefühl beeindruckend inszeniert». Klar ist laut Mitteilung: Auf dem «LimbicChair» ist Sitzen nicht gleich Sitzen. Das limbische System werde freigespielt, Ideen und Emotionen würden wie nie zuvor fliessen sowie Gehirn und Körper in einen fast schwebenden Zustand gelangen.

Zudem sei der Stuhl mit fünf individuell programmierbaren Bewegungssensoren ausgestattet. Einfaches Zoomen und Scrollen am Computer? Schritte zählen und Trainingsstand analysieren? VR-Gaming mit erweiterten Funktionen? «All das macht der smarte Sitz möglich und ist damit jetzt schon bereit für das Metaverse», heisst es weiter.

Sitz und Agentur mit gleicher Mission

«Für uns als Agentur ist es ein überaus spannender Auftrag. Der ‹LimbicChair› stimuliert das limbische System und verbindet so den Geist mit Emotionen. Genau das ist auch unser tägliches Ziel», sagt Frédéric Praplan, Managing Partner bei Salz & Water und Projektverantwortlicher für die Limbic-Life-Kampagne «We are made to move».

Verantwortlich bei Limbic Life: Patrik Künzler (Director & Founder), Mark van Raai (Chief Technology Officer), Patrik Westermann (Head of Sales); verantwortlich bei Salz & Water: Matthias Kadlubsky, Frédéric Praplan, Christian Schickler (Gesamtverantwortung), Daniel Kenyon, Mihai Sovaiala (Kreation), Ala Ho, Raffael Gava (Beratung), Alex J. Young, Jamie Carrol (CGI), Henry Gillis (Webdesign/ Webdevelopment), Andrei Patrascu (Webdevelopment); verantwortlich bei Tyma Film, Zürich: Yannis Petrone (Executive Producer), Sven Wedekind (Regie), Tim Holder (DoP), Sarafina Beck (Cast), Sarah Gmür (H&M), Xenia Christina Salome (Styling), Kevin Prinz (PA), Sven Wedekind (Edit & Grading); SoundPassion GmbH (Music & Sounddesign). (pd/cbe)