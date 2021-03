Mona und Mateo: So wird die Schweiz klimaneutraler

EWZ ist das erste Energieversorgungsunternehmen, das sich so klar und proaktiv zur Klimaneutralität der Schweiz bekennt. Um den Worten konkrete und messbare Taten folgen zu lassen, hat sich EWZ das Ziel gesetzt, schweizweit zusammen mit seinen Kunden 100 Areale 100 Prozent klimaneutral zu gestalten. Die «Vision 100/100» wird mit einer dynamischen Aktivierungskampagne von der Newcomer-Agentur Mona und Mateo und SirMary kommuniziert, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Doch: Wie erreicht man die Aufmerksamkeit bei 430'000 Entscheidungsträgern von Genf bis Rorschach und die Vertiefung bei der Kernzielgruppe von 10'000 Immobilienprofis von Chur bis Delémont?

Das übergreifende Motto «Wer, wenn nicht Sie und wir?» lädt laut Mitteilung zur partnerschaftlichen Entwicklung ein. Die durchgängige Silhouette visualisiere von der Sanierung einer Wohnbaugenossenschaft bis zum Neubau eines Gewerbeareals das grüne Potenzial des Quartiers der Zukunft: Energietechnisch autark, mit Wärme- und Kältelösungen aus Seewasser, Schweizer Holzpellet-Heizungen oder Erdwärme kombiniert mit Photovoltaikanlagen und Stromlieferungen aus erneuerbaren Energiequellen für Elektroauto-Ladestationen zum Umstieg auf Elektromobilität.

«Der klimaneutrale Umbau der Gebäude- und Mobilitätsinfrastruktur ist einer der grössten gesellschaftlichen Herausforderung der nächsten Dekaden und bietet grosse Chancen für unsere Kundinnen und Kunden. EWZ bietet aktiv Hand, diese Chancen gemeinsam zu nutzen», sagt Björn Slawik, Leiter Produktentwicklung bei EWZ, auf Anfrage von persoenlich.com. Annette Kern-Ulmer, Leiterin Business Development bei EWZ, ergänzt: «Mit dem Bekenntnis zur ‹Vision 100/100› senden wir ein starkes Signal nach innen und nach aussen zum Anspruch, den wir im Interesse der Kundinnen, Kunden und der Gesellschaft an unsere Projekte haben: wir verstehen uns als Treiber einer CO2-neutralen Energieversorgung – grundsätzlich und insbesondere im Gebäudebereich.»

Kampagne in der Wirtschafts- und Fachpresse

EWZ stösst mit der «Vision 100/100» laut Mitteilung bewusst und konsequent schweizweit in die B2B-Welt vor. Nebst ganzseitigen Anzeigen in der Wirtschafts- und Fachpresse liegt der digitale Fokus auf Premium Display, flankiert von programmatisch ausgespielten Data-Driven Assets sowie Content-Integrationen und einer Landingpage «mit ausgeklügeltem Tracking-Konzept», wie es weiter heisst. Dies sei alles nach dem Prinzip «build-measure-learn» aufgesetzt, um kontinuierlich datenbasiert die Customer Journey optimieren zu können.

«Es galt, eine Botschaft zu finden, die aktivierend und adelnd zu gleich ist. Mit dem Motto ‹Wer, wenn nicht Sie und wir?› ist uns das gelungen», so Mateo Sacchetti, Creative Director bei Mona und Mateo, zu persoenlich.com. «Das Motto aktiviert auf Augenhöhe und lädt ein, den Blick gemeinsam nach vorne zu richten.» EWZ formuliere mit «100/100» eine grossartige Vision. «Um das Ziel jedoch zu erreichen, ist EWZ auf visionäre Kunden angewiesen. Denn nur gemeinschaftlich mit Entscheiderinnen und Entscheidern, die ebenfalls in die Zukunft blicken, ist so ein Unterfangen möglich», so Sacchetti weiter. «Die einheitliche Umsetzung setzt auf allen verschiedenen Kanälen ein Zeichen für eine nachhaltigere, bessere Zukunft.»

Die Digitalkampagne verfolge konsequent das Ziel, EWZ als Partner für nachhaltige Energielösungen, ob bei Neubauten oder Sanierungsprojekten, in der spitzen Zielgruppe zu verankern, sagt Fabian Habisreutinger, Strategy Director Media & Data und Partner bei SirMary. «Dafür werden Printplatzierungen online verlängert und informativer Content auf verschiedenen Sonderplatzierungen wie auch auf der Landingpage inszeniert. Die gesamte digitale Journey wird über das Jahr weiterentwickelt und an den sich wechselnden Bedürfnissen der B2B Zielgruppe angepasst.»

«De-complex» ist laut Mitteilung nicht nur der kommunikative Approach, sondern auch die Energielösungen von EWZ insgesamt: Von der Planung, Finanzierung, Realisierung bis hin zur intuitiven App, mit der die Mieter und Bewohner von morgen zukünftig ihren CO2-Footprint oder den Ladestand ihres Elektro-Zoes überwachen können, damit sie nicht versehentlich für den Tesla-Supercharger vom Nachbar mitbezahlen müssen.

Ab 15. März ist die Kampagne «Vision 100/100» in der Romandie und der Deutschschweiz zu sehen.

Verantwortlich bei EWZ: Katrin Rüesch und Philipp Schad (Kampagnenleitung), Daniela Schiesser (Leiterin Marktentwicklung QDM), Felix Seifried (Digital Experience), Hadrien Jean-Richard (Leiter Storytelling & Services), Julia Weber (Social Media), Florian Flämig (Media & Public Affairs), Pascal Schaub (Leiter Marketing & Kommunikation); Konzept und Umsetzung Print: Mona und Mateo; Konzept und Umsetzung Digital, Media Digital: Sir Mary; 3D-Visuals: Tobias Stierli, Flaeck GmbH; Media Offline: Komet; 3D Experience Landing Page: Lux von Morgen. (pd/cbe)