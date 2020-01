Super Bowl: SodaStream findet Wasser auf dem Mars

Erstmals seit 2014 wird SodaStream wieder beim «Big Game» Super Bowl präsent sein. Bereits jetzt veröffentlicht SodaStream eine 74-Sekunden-Version des überirdischen TV-Spots, der die Zuschauer auf eine Mission zum Mars mitnimmt, wie es in einer Mitteilung heisst.

SodaStream nutzt die grösste kommerzielle Bühne des Jahres, um den Konsumentinnen und Konsumenten die zeitgemässe Art und Weise näherzubringen, wie man kohlensäurehaltiges Wasser in Sekundenschnelle zu Hause herstellt.

Der von Goodby Silverstein & Partners entwickelte, 30 Sekunden lange TV-Spot wird am 2. Februar 2020 unmittelbar vor der Halbzeit-Show ausgestrahlt. Der Spot wurde vom Oscar-nominierten Filmregisseur Bryan Buckley inszeniert, der bereits für mehr als sechs Dutzend Super Bowl-Werbespots verantwortlich war. Bryan Buckley erhielt vor wenigen Tagen eine Oscar-Nomination für seinen Live-Action-Kurzfilm «Saria».

Verantwortlich für die Kamera beim Mars-Spot von Sodastream war Rodrigo Preito, der dieses Jahr bereits seine dritte Oscar-Nominierung erhielt für seine Arbeit bei Martin Scorseses Film «The Irishman».

Gaststars bei Sodastream sind der TV-Wissenschaftler Bill Nye («Bill Nye the Science Guy») sowie Alyssa Carson, jüngste Astronautin im Team, das für die erste bemannte Mission zum Mars ausgebildet wird.

«Ich bin überglücklich, mit SodaStream am Super Bowl-Spot zu arbeiten», lässt sich Bill Nye in der Mitteilung zitieren. «SodaStream bietet nicht nur eine grossartige Möglichkeit, so viel Sprudelwasser zu bekommen, wie man will. Das Unternehmen nutzt den Super Bowl auch, um auf leichte und spielerische Art auf die Alternative zu Flaschen aus Einwegplastik aufmerksam zu machen. Mit diesem Spot feiern wir ausserdem die Erforschung des Mars.»

Weiter fügt Bill Nye hinzu: «Wir leben in einer entscheidenden Zeit. Wir müssen die Umwelt der Erde erhalten! End Wasser ist unsere wertvollste Ressource. Je früher wir im Alltag zu nachhaltigeren Optionen wie SodaStream wechseln, desto besser.»

«SodaStream ist seit mehr als einem Jahrzehnt bekannt für einen disruptiven Ansatz in der Kommunikation und die positiven Folgen für die Umwelt», so Eyal Shohat, CEO von SodaStream. «Der Super Bowl ist eine grossartige Gelegenheit, ein riesiges Publikum zu erreichen und die Menschen daran zu erinnern, dass SodaStream – in erster Linie – DIE zukunftsgerichtete Lösung für Sprudelwasser ist und die beste Möglichkeit, um hydriert zu bleiben. Zudem hilft SodaStram, Müll aus Einweg-Plastik zu vermeiden und macht das Wassertrinken interessanter. In unserem neuen TV-Spot werfen wir einen Blick auf ein Zukunftsszenario, das hoffentlich nicht eintritt – mit einer Prise Humor und einer simplen Alternative.»







Um das inter-planetarische Vergnügen an SodaStream noch zu steigern, werden am Super Bowl-Tag auch die Bewohner der US-Stadt Mars in Pennsylvania in die Aktion eingebunden. Alle «Marsbewohner», die am 2. Februar über SodaStream twittern, erhalten kostenlos einen Wassersprudler von SodaStream, damit sie künftig zu Hause jederzeit frisches, Sprudelwasser herstellen können. «Die meisten Brands möchten am Tag des Super Bowl-Spiels die meistdiskutierte Marke auf der Erde sein», erklärt Shiri Hellmann, VP of Marketing, bei SodaStream USA. «Als Unternehmen, das die Menschen gerne auf positive Art und Weise irritiert, wollen wir dagegen die meistdiskutierte Marke auf dem Mars werden. Ausserdem ist der Super Bowl natürlich eine tolle Gelegenheit, neue SodaStream-Nutzer in den Genuss von frischem, sprudelndem Wasser auf Knopfdruck zu bringen.» (pd/lol)