Um die Positionierung des Photovoltaik-Grosshändlers als ganzheitliches Solar-Kompetenzzentrum stärker nach aussen zu tragen, wurde der neue Claim «Kompetenz und Komponenten» entwickelt. «Er bringt auf den Punkt, dass Solarmarkt neben einem Grosshändler auch ein Know-how-Träger, ein Service-Dienstleister, ein Schulungs-Anbieter und ein Produkt-Entwickler ist. Dieses vielseitige Angebot kommt auch über die prägnanten Kernbotschaften zum Ausdruck, die Solarmarkt als den Partner für Planung, Marken, Services, Schulungen oder Innovationen positionieren und sich in einem einheitlichen Duktus durch die gesamte Kommunikation ziehen», schreibt Dachcom in einer Mitteilung.

Visuell wird der neue Auftritt von der Farbe Gelb dominiert, die in der markanten Tektonik sowie in der episch anmutenden monochromen Bildwelt zum Einsatz kommt. Das ikonische Markenbild soll mit seinem hohen Wiedererkennungswert den Leader-Anspruch von Solarmarkt unterstreichen und Emotion und Power in eine Branche bringen, die grösstenteils sehr sachlich und technisch in Erscheinung trete, schreibt Dachcom weiter.







Kommunikatives Kernstück ist die von der Agentur komplett neu entwickelte, umfassende Webplattform mit E-Shop solarmarkt.ch, die fortan als solares Kompetenzzentrum fungiert.

Im Weiteren ist der neue Auftritt sichtbar auf Anzeigen, Plakaten, einem News-Magazin, Messeauftritten, Broschüren, Geschäftsdrucksachen, Bewegtbild-Content und verschiedenen Online-Marketing-Massnahmen.

Verantwortlich bei Solarmarkt: David Galeuchet (Leiter Marketing); verantwortliche Agentur: Dachcom & Dachcom.Digital Team Rheineck / St. Gallen. (pd/eh)