Spinas Civil Voices: Solidar Suisse wirbt mit Typo-Drama für sich

Swiss

«Die grösste Markenkampagne seit Jahren»

Swiss fällt aktuell mit einer Kampagne von Thjnk auf. Die Marketing-Verantwortlichen über die Hintergründe.

Swiss fiel in den letzten Tagen mit einer unkonventionellen Kampagne auf. Für diese ist neu Thjnk verantwortlich. Stefan Vasic, Head of Marketing und Cornelia Zehnder Späth, Head of Marketing Communication Campaigns, über die Hintergründe.

von Matthias Ackeret