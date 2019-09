IAA: Sommerliche Temperaturen und Live-Musik

Bei schönstem Wetter feierte die International Advertising Association am Dienstag im Westhive ihr jährliches Sommerfest in Zürich mit zahlreichen nationalen und internationalen Gästen. Der Anlass mit mehrheitlich Werbeauftraggeber, Agentur- und Medienvertretern der Schweizer Branche, war restlos ausgebucht, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung.

Andreas Widmer, Founder Westhive und Präsident der IAA begrüsste zusammen mit Chantal Landis, Geschäftsführerin der IAA die zahlreichen Gäste zum Networkingevent. Dieses Jahr nahmen auch Gäste anderer Europäischer Länder der IAA am Event teil. So waren auch Branchen-Kollegen aus Österreich, Polen, England, Rumänien, Holland, Serbien, Italien und Ungarn am Sommerfest dabei. Bei Sonnenschein, herrlichen Temperaturen und mit Live-Musik der Bossa Nova Band Jenny Chi feierte die IAA bis in die Nacht hinein. (pd/wid)