Feinheit: Sophie Fauser wird neu Mitinhaberin

Sophie Fauser ist neue Partnerin und Mitinhaberin der Agentur Feinheit, heisst es in einer Mitteilung. Fauser arbeite seit 2017 bei Feinheit und ergänze neu die bisherigen fünf Inhaber in der Partnerrunde. «Es war höchste Zeit, dass eine Frau in diese Runde eintritt, und ich setze mich dafür ein, dass wir die Partnerrunde in dieser Hinsicht bald auch weiterentwickeln können», wird Fauser in der Mitteilung zitiert. «Dies war tatsächlich mit ein Grund, wieso ich mich dafür entschieden habe, diese Rolle anzunehmen – ich sehe mich in diesem Rahmen auch als Vertreterin der Frauen.»

Nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung als Designerin sammelte Fauser Erfahrung in Agenturen in New York und Mailand, kehrte nach drei Jahren zurück in die Schweiz und arbeitete sowohl selbstständig als auch in verschiedenen Agenturen. Bevor sie ihre Tätigkeiten hin zu nicht-materiellen, digitalen Produkten bewegte, gestaltete sie Bücher, entwarf Messebauten und Werbeplakate, arbeitete in den Bereichen Packaging und Corporate Branding. Ihr Interesse galt immer mehr dem Konzeptionsprozess, weshalb sie sich in diese Richtung weiterbildete: 2017 schloss Fauser ihren MAS in Marketing Management ab und wechselte in die Projektleitung und auf die Konzept-Ebene.

Bei Feinheit befasst sie sich in der Rolle des konzeptionellen Leads heute mit Produkten, die eine neue, kreative Herangehensweise brauchen. Sie führte 2018 den Human-Centered-Design-Ansatz bei Feinheit ein und prägt diesen weiterhin entscheidend mit, wie es weiter heisst. Dieser recherchebasierte Designansatz beginne bei den Bedürfnissen von Nutzerinnen und Nutzern eines Produktes. (pd/cbe)