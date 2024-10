Publiziert am 14.10.2024

Das Video begleitet Mitarbeitende der Institution, die ihren Arbeitsalltag in enger Verbindung mit den Bewohnenden gestalten. Durch die realistische Darstellung der täglichen Aufgaben und der harmonischen Teamarbeit bietet der Film einen authentischen Einblick in den Arbeitsalltag vor Ort und hebt die Attraktivität des Alterszentrums als Arbeitgeber hervor, schreibt Maybaum Film in einer Medienmitteilung.

Parallel zur Darstellung der Arbeit im Alterszentrum St. Bernhard begleitet der Film den Alltag von Herrn Stalder, einem fiktiven Bewohner des Alterszentrums – vom Frühstück, über das Blumengiessen und Lottospielen, bis hin zu seinem wohlverdienten Mittagsschlaf. Bei dem Dreh waren neben dem Schauspieler auch verschiedene reale Bewohnende involviert.

Der Film «Mehr vom Leben» bewegt sich zwischen Imagefilm und Employer Branding Film. Er wird primär für Recruiting und Employer Branding eingesetzt, soll aber auch künftigen Bewohnenden einen Eindruck vom Alterszentrum St. Bernhard vermitteln.

«In unserem neuen Film zeigen wir, was uns ausmacht: Die liebevolle Betreuung unserer Bewohnenden und ein starkes Team, das tagtäglich gemeinsam anpackt», wird Janine Jud, Verantwortliche für Marketing und Kommunikation im Alterszentrum St. Bernhard, in der Medienmitteilung zitiert. «Wir wollen den Menschen ein authentisches Bild von uns geben und sie dazu motivieren, Teil des Teams vom St. Bernhard zu werden.» (pd/nil)