ADC: Speedseminar mit Daniel Jörg

In den ADC-Speedseminaren sprechen verschiedene Gast-Referentinnen und -Referenten zu verschiedenen Themen, jeweils eine Stunde über Mittag. Einfach online als Webinar – kostenlos und offen für alle.

Wie wird Marketing wirklich wirksam, bewegt also nicht nur ein paar KPIs, sondern echte Menschen zu gewünschtem Verhalten? Glaubt man den Branchenmedien, dann werden es Daten, Automatisierung und Personalisierung schon richten. Das greift zu kurz. Die letzte Meile im Marketing ist menschlich und psychologisch – nicht technologisch. Und genau hier liegt eine Riesenchanche für uns Marketers und Werber: Dank 20 Jahren Behavioral Science und Neuromarketing wussten wir noch nie so viel darüber, wieso Menschen tun, was sie tun – oder eben nicht.

«The last mile in marketing is behavioral» ist das Thema des Online-Speedseminars von Daniel Jörg, Partner & Practice Head Marketing Communications bei Farner Consulting, am Donnerstag, 19. Mai 2022 von 12 bis 13 Uhr. Das Seminar findet auf Deutsch statt. Die Zugangsdaten gibt es nach Anmeldung. (pd/wid)