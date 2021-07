Ruf Lanz: Sportartikel wegen Unfall günstig abzugeben

In den vergangenen Jahren haben Sport und Bewegung in der Freizeit stark an Bedeutung gewonnen. Die Kehrseite dieser eigentlich positiven Entwicklung: In der Schweiz passieren beim Sport heute jährlich rund 51’000 schwere und mittelschwere Unfälle.

Viele dieser Unfälle liessen sich vermeiden: mit den Präventionstipps der BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung. Diese Tipps sind in über 70 Dossiers und Ratgebern zusammengefasst und umfassen alle bekannten Mannschafts- und Einzelsportarten. Um Sportlerinnen und Sportler gezielt darauf aufmerksam zu machen, ergänzt Ruf Lanz die laufende BFU-Sportpräventionskampagne mit einer unkonventionellen Aktion, wie es in einer Mitteilung heisst.

Auf Online-Plattformen wurden schweren Herzens diverse gut erhaltene Sportartikel verkauft, weil sie aufgrund eines Unfalls längere Zeit nicht mehr genutzt werden können. Damit den neuen Besitzerinnen und Besitzern dieses Schicksal erspart bleibt, wurde im Begleittext auf die BFU-Präventionstipps hingewiesen.





Dazu Franziska Hartmann, Kampagnenleiterin bei der BFU: «Die Idee von Ruf Lanz überzeugte uns durch ihren unkonventionellen Zugang zum Thema. Mit jedem angebotenen Sportartikel konnten wir bisher um die 3000 Sportfans überraschend auf unsere Präventionstipps aufmerksam machen. Ohne Streuverlust und zu tiefen Kontaktpreisen.»

Verantwortlich bei der BFU: Franziska Hartmann (Kampagnenleiterin), Peter Matthys (Leiter Kampagnen), Jürg Beutler (Leiter Kommunikation, Mitglied der Geschäftsleitung); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht Lanz (Creative Direction), Isabelle Hauser, Mario Moosbrugger (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Miro Poffa (Beratung). (pd/lom)