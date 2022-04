Ein Ferienaustausch bedeutet, die Sprache in authentischen Situationen zu sprechen und gleichzeitig in das Leben in einer Schweizer Gastregion einzutauchen. Movetia ermöglicht Jugendlichen zwischen 11 bis 18 Jahren während ein bis zwei Wochen, in einer Familie in einer anderen Sprachregion zu leben. Der Ferienaustausch ist kostenlos und die Anmeldefrist läuft noch bis Ende April 2022.

Um die Bekanntheit dieses Angebots zu steigern, hat Noord eine kurze Animation mit den wichtigsten Informationen erstellt. Diese nationale Kampagne wird ab sofort auf diversen Screens in den öffentlichen Verkehrsmitteln und auf Poststellen zu sehen sein, wie die Agentur mitteilte. (pd/cbe)