Seit längerem schon sind Schwingerkönig Stucki Christian und Sprinterin Mujinga Kambundji Markenbotschafter der Krankenversicherung Visana, spielen in deren Imagespots eine Neben- und in der beliebten Vlog-Serie «Gesund unterwegs» die Hauptrolle. Mit der diesjährigen, nationalen Frühlingskampagne will sich Visana nun gemäss Mitteilung noch stärker für mehr Bewegung und damit für eine bessere Volksgesundheit engagieren und sich so noch klarer positionieren – nicht zuletzt auch im Hinblick auf die nächste Kassenwechselsaison.

Zu diesem Zweck hat Komet «Mujingas Challenge» entwickelt, bei der die ganze Schweiz dem Leichtathletik-Idol nacheifern kann – angefangen bei einem leichten Intervall-Lauf bis hin zum ultimativen Box-Jump-Training. In deren Zentrum steht eine Landingpage, auf der man sich anmelden kann und mittels fünf, gut einminütigen Videos gleich auch noch «Tipps&Tricks» der aktuellen 60m-Hallen-Weltmeisterin zu den einzelnen Challenges mit auf den Weg bekommt.

Motivation zum Mitmachen gibt es gemäss Mitteilung genug: So können nicht nur Visana-Versicherte zusätzliche myPoints-Bonuspunkte erhalten, sondern alle Teilnehmenden attraktive Wochenpreise und Aktivferien als Hauptpreis gewinnen. Kein Wunder, nehme auch Stucki Christian an «Mujingas Challenge» teil, wie man in einem von zwei Social-Awareness-Spots erfahren könne. Zudem machen TV-Spots, Tag-Ons, Online-Ads und regionenspezifische Plakate die bewegungsaffine Zielgruppe auf die Challenge aufmerksam. Dabei logischerweise immer mittendrin: Mujinga Kambundji. Man könne nur hoffen, dass die Kampagne ein Erfolg und die nächste Generation ebenso fit sein werde wie sie.

