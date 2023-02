Plakatwerbung: Stadt Luzern plant zusätzliche Werbescreens

In Luzern soll die Zahl digitaler Plakatsäulen von heute sieben auf 15 erhöht werden. Zudem soll die Zahl der Plakatstellen um zehn auf rund 550 reduziert werden. Dies sieht die Stadt in der Ausschreibung der Plakatstellen für die Jahre 2024 bis 2032 vor, wie sie am Montag mitteilte.



In Luzern werden die Plakatflächen auf öffentlichem Grund und auf städtischen Grundstücken von der Firma Clear Channel Schweiz AG bewirtschaftet. Am 30. Juni 2024 laufen die Verträge aus, weshalb eine Ausschreibung nötig wird.



2016 gingen in Luzern die ersten digitalen Plakatsäulen in Betrieb. Mit ihnen wird nicht nur geworben, sondern die Stadt publiziert auf diesen auch öffentliche Informationen. Mit diesen Stelen habe ein Mehrwert geschaffen werden können, teilte die Stadt mit. In den nächsten Jahren würden deswegen acht weitere digitale Plakatsäulen geschaffen.



Die Stadt ist sich aber auch bewusst, dass die bewegte Werbung der digitalen Plakate auch Hektik erzeugen kann. In den neuen Verträgen gebe es deswegen strenge Vorgaben, hiess es in der Mitteilung.



Weil der Stromverbrauch der digitalen Werbeflächen höher ist als die der analogen, baute die Stadt zur Kompensation rund 60 Plakatstellen ab. Rund zehn weitere sollen ab 2024 entfernt werden. Damit könne im öffentlichen Raum auch Platz geschaffen und die Verkehrssicherheit erhöht werden, teilte die Stadt mit. (sda/mj)