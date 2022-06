Thjnk Zürich: Starke Abos für eine starke Generation

Neben dem neuen Auftritt lanciert Sunrise auch ein neues Produktportfolio. «Sunrise Up» bietet der Schweiz eine Kombination aus Mobile, TV und Internet. Je mehr Inhalte man kombiniert, desto mehr profitiere man, wie es in einer Mitteilung heisst. Sunrise Up sei deshalb in jeder Hinsicht «das Upgrade für dein Leben».

Während man auf Image-Ebene die Menschen ermutigen will Grossartiges zu machen, fordert man jetzt auf Produktebene die Zielgruppe auf, aus den vernetzten Möglichkeiten, die Sunrise bietet, konkret etwas zu machen.

So wie zum Beispiel die neue Generation von Menschen, die den Status quo hinterfragt und wieder vermehrt auf die Strasse geht. Sie nutzen die technologischen Möglichkeiten clever, um sich zu organisieren und auf Missstände aufmerksam zu machen. So zu sehen im neuen Film, der die neuen Sunrise-Up-Abos bewirbt und gleichzeitig die Zielgruppe auffordert, für ihre Sache einzustehen, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Sunrise Up» wird über eine mehrstufige Funnel-Kampagne digital und analog ausgespielt.

