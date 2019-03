Das Fintech-Unternehmen Neon bringt eine unabhängige Konto-App auf den Markt. Nach einer Beta-Phase erfolgt am Dienstag der grosse Kampagnenstart des Brands, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Agentur Walder Werber hat das Start-up seit Beginn in der Strategie, Markenentwicklung und Positionierung begleitet und ist verantwortlich für die gesamte Imagekommunikation.

In Walder Werber habe das junge Unternehmen Neon den richtigen Partner gefunden, um mit ihrer Innovationsstory durchzustarten. Wer etwas bewegen und verändern will, müsse umdenken, heisst es in einer Medienmitteilung.











Neon sei die einzige unabhängige Konto-App der Schweiz. Die Eröffnung des Gratis-Kontos würde weniger als 10 Minuten dauern und es gebe eine kostenlose Karte für alles (Kredit- und Maestro-Karte in einem).







Verantwortlich bei Neon: Julius Kirscheneder (CO-Founder), Michael Noorlander (Co- Founder), Simone McNamara (Marketing & Customers); verantwortlich bei Walder Werber: Sandro Walder (Gesamtleitung), Anna Kindlimann, Stefan Moeschlin, Tim Boin (Creative Direction), Stefan Moeschlin, Flurina Decasper (Konzept/Text), Lea Baldinger (Art Direction), Renato Helio, Martin Niklaus (UI/Screendesign), Corsin Kessler (Grafik), Michael Döös (Film/Animation), Julia Müller, Elisa da Costa (Beratung), Nicolas Hässig (Programmierung), Samuel Trümpy (Fotografie), Lorenz Wahl (Lithografie). (pd/log)

Bilder: zVg.