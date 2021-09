Ist Smog dein Style? Jeden Monat 200 Stutz für einen Parkplatz? Hast du gerne einen Klotz am Bein? Diese Fragen stellen Mobility und Stuiq der jungen Zielgruppe unter 25 Jahren. Unter #MOBILITYOUNG läuft aktuell die Imagekampagne mit einer «ungewöhnlichen Tone of Voice», die das Carsharing-Angebot vor allem bei Generation Z pushen will, wie es in einer Mitteilung heisst.



Mobilität teilen und so richtig nachhaltig unterwegs sein, ist seit jeher die grosse Idee von Mobility. Gerade heute ist sie passender denn je und matcht mit den Bedürfnissen der jungen Generation perfekt. Zielgruppengerecht findet die Kampagne schweizweit ausschliesslich auf digitalen Kanälen statt und wurde mit Content ergänzt, bei dem die junge Zielgruppe direkt zu Wort kommt, heisst es weiter.

Auch visuell gehen die vielen Assets einen typisch digitalen und jungen Weg. Im Social-Media-GIF-Style entstanden überraschende Eye-Catcher, bei denen man sicher zweimal hinschauen muss. «Jung, ungewöhnlich, digital und etwas crazy. So sollte die Kampagne sein und so ist sie auch. Fünf supercoole Sujets – haben wir ganz unkompliziert und zielgerichtet mit Stuiq entwickelt», wird Guido Zehnder, Head of Marketing Communication bei Mobility, zitiert.

