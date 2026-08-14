Insighters: Stromausfall auf der Piazza Grande

Publiziert am 14.08.2026

Die Mobiliar hat am Locarno Film Festival einen Sponsoring-Spot gezeigt, der mit einem inszenierten Stromausfall auf der Piazza Grande verbunden war. Während der Vorführung fiel die Leinwand kurzzeitig aus — sowohl im Film als auch auf dem Platz selbst, heisst es in einer Mitteilung. Konzept und Idee stammen vom Kollektiv Insighters, die filmische Umsetzung erfolgte gemeinsam mit der Produktionsfirma Stories.

Der Spot beginnt mit einem Leoparden, der aus seinem Gehege ausbricht. Im weiteren Verlauf fällt auf der Piazza Grande der Strom aus, Bild und Ton setzen aus. Nach einigen Sekunden zeigt der Projektor den Lichtkegel sowie die Schatten zweier Operateurinnen, die den Ausfall beheben. Anschliessend wird der Spot fortgesetzt und das Festival-Markenzeichen erscheint erneut auf der Leinwand.

In Tag-on-Elementen sowie in Print- und Online-Massnahmen wird der Handlungsverlauf mit der «Rotonda by la Mobiliare» verknüpft, dem Begegnungsort der Mobiliar am Festival. Für die visuelle Realisierung des Spots und der begleitenden Massnahmen sei KI eingesetzt worden, präzisiert die Mobiliar in der Mitteilung. Dadurch seien für die Produktion keine echten Wildtiere nötig gewesen.

Die Mobiliar ist seit 2017 Hauptpartnerin des Locarno Film Festivals. Der Spot entstand im Rahmen des 200-Jahr-Jubiläums der Mobiliar und ihres Genossenschaftsmottos «Besser zusammen». (pd/spo)