Newhome: Suchen und Inserieren im Mittelpunkt

Publiziert am 04.11.2024

Seit dem Frühjahr setzt Newhome auf ein auf das Wesentliche reduziertes Design. Die Kampagne fokussiert sich darauf, die zentralen Funktionen Suchen und Inserieren in den Mittelpunkt zu stellen, heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagne wurde per Ende Oktober online sowie Out-of-Home lanciert.

Bereits in einem frühen Stadium wurde Mediaschneider Zürich als Mediaagentur intensiv in die Planung eingebunden, um die Ansprache der Zielgruppe sicherzustellen und die Kampagne zielgerichtet zu gestalten. Zusammen setzen sie mit einer plattformübergreifenden Präsenz auf digitale Werbebanner bei 20 Minuten, Blick und watson sowie auf analoge und digitale Plakate in Zürich, Bern, Basel, St. Gallen und Luzern. Ziel ist es, die Sichtbarkeit der Marke nachhaltig zu erhöhen und eine aktive Nutzerbindung aufzubauen. (pd/spo)