Für ihre neue WiFi-Kampagne wählte Sunrise ein Werbegesicht, das sich mit Top-Speed auskennt, nämlich Beat Feuz, den Schweizer Skirennfahrer mit den meisten Podestplätzen in Weltcup-Abfahrten, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Telco-Anbieter wirbt für seine intelligenten Connect-Pods, die dafür sorgen sollen, dass Kundinnen und Kunden in jeder Ecke ihres Zuhauses mit Top-Speed ins Internet können.

Die Wahl des Motivs soll einerseits die Position von Sunrise als offiziellen Hauptsponsor von Swiss-Ski hervorheben, zum anderen den Rücktritt von Beat Feuz reflektieren. Der Emmentaler ist nach den Rennen in Kitzbühel im Januar 2023 vom Profisport zurückgetreten. Die Kampagne, die in Zusammenarbeit mit Thjnk Zürich entstand, läuft schweizweit Out of Home, Digital Out of Home, als Online-Ads, auf Social Media und als Pausen-Ads im TV.



