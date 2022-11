«Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege leisten Grossartiges», heisst es in einer Mitteilung des Branchenverbands OdA Gesundheit Zürich. Nicht erst seit der Corona-Pandemie sei klar, welche Schlüsselrolle die Pflege in unserer Gesellschaft spiele. Und aufgrund des zunehmenden Pflegebedarfs spitze sich der Fachkräftemangel weiter zu. Mit einer neuen Kampagne will OdA Gesundheit Zürich für die Berufsbildung im Gesundheitswesen auf die positiven Seiten eines Pflegeberufs aufmerksam machen und mit alten Klischees aufräumen.

Mit dem Claim «Ich weiss, was ich will – ein Gesundheitsberuf» startet unter der Marke Puls Berufe eine neue Kampagne. Ziel ist es laut Mitteilung, das Image des Pflegeberufs zu stärken und die Attraktivität für Berufseinsteigende zu erhöhen. Wichtige Facetten des Gesundheitsberufes sollen aufgewertet und verschiedene Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege aufzeigt werden. «Im kollektiven Gedächtnis geistern immer noch Vorurteile herum, zum Beispiel dass der Pflegeberuf nichts für Männer sei oder dass es kaum Karrieremöglichkeiten gibt», schreibt der Branchenverband. Heute sei der Beruf jedoch anspruchsvoller und auch vielfältiger: Es gibt verschiedene Pflegeberufe mit Spezialisierungen und Vertiefungen, die ein eigenes Fach- und Einsatzgebiet haben. Jeder Gesundheitsberuf ist ein Teil in der Versorgungskette, die dazu beiträgt, Menschen in gesundheitlichen Belangen zu unterstützen.

Gerade in der Corona-Pandemie ist die Bedeutung der Pflege in den Fokus der Allgemeinheit geraten. Das Image des Pflegeberufs muss jedoch langfristig verbessert werden, heisst es. Genau hier setzt die Kampagne an. 15 Fachkräfte, in verschiedenen Funktionen und mit unterschiedlichen Berufs- und Ausbildungswegen, übermitteln in authentischen und glaubhaften Botschaften ihre Freude am Beruf. Sie räumen mit Vorurteilen auf und erklären, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen.

Die von der Marketingagentur Prime Communications konzipierte Kampagne umfasst nebst diversen Videobotschaften auf der Webseite puls-berufe.ch sowie auf diversen Social-Media-Kanälen eine Plakatkampagne im Kanton Zürich, Hängekartons im ÖV auch Boxen auf sogenannten «Working Bicycles».

Neben Zürich wird die Kampagne auch in den Partnerkantonen Basel Stadt, Basel Land, St. Gallen, Thurgau, Graubünden, Schaffhausen, Appenzell Inner- und Ausserhoden sowie Fürstentum Liechtenstein zu sehen sein.

Im Auftrag der Gesundheitsdirektion und der Leistungserbringer im Kanton Zürich ist die OdA Gesundheit Zürich mit der Marke Puls Berufe für die koordinierte Image- und Nachwuchskommunikation der nicht-universitären Gesundheitsberufe verantwortlich. (pd/cbe)