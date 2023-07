Wahlen 2023: SVP investiert Millionen in den Wahlkampf

45 Tage vor den Wahlen, also am 7. September, müssen alle Parteien und politischen Akteure ihre Einnahmen offenlegen. Diese Zahlen landen in einem öffentlichen Register (persoenlich.com berichtete).

Tamedia hat bereits früher bei den Parteien nachgefragt und die haben geantwortet: Daraus ergibt sich eine Mindestsumme von rund 13 Millionen Franken.

Die Angaben bestätigen, was man früher nur mutmassen und schätzen konnte: Die SVP ist mit grossem Abstand die finanziell potenteste Partei der Schweiz. Sie hat zurzeit 4,5 Millionen Franken zur Verfügung, wie sie am Donnerstag als erste Partei offenlegte.

Die FDP zieht mit 2,5 Millionen Franken, die Mitte mit 2 Millionen Franken, die Grünen mit 1,6 Millionen, die SP mit 1,5 Millionen und die GLP mit 1 Million Franken in den Wahlkampf, heisst es unisono im Tages-Anzeiger und in der NZZ. (sda/cbe)