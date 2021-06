Cannes Lions 2021: Swiss Party ist «vorläufig abgesagt»

Am 24. Juni hätte sie stattfinden sollen, die Swiss Party anlässlich der Cannes Lions 2021. Da die international bedeutendste Werbemeisterschaft für einmal vollständig digital ausgetragen wird, hätte die Swiss Party statt am Plage Miramar in Cannes am Zürcher Mythenquai stattfinden sollten. Oder genauer: Am «Plage Mythenquai 59» im Samigo, wie es in der Einladung hiess.

Nun mussten die Veranstalter, die Swissfilm Association und der ADC Switzerland, einen Rückzieher machen. Die Unsicherheiten für Planung sind zu gross. «Leider müssen wir die Swiss Party 2021 aufgrund der aktuellen Bestimmungen vorläufig absagen. Wir wünschen allen einen schönen Sommer», heisst es in einer Mail vom Dienstag, 1. Juni.

Die digitale Ausgabe «Cannes Lions Live» wird vom 21. bis 25. Juni durchgeführt (persoenlich.com berichtete). (eh)