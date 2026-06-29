Publiziert am 29.06.2026

Die Zürcher Creative Consultancy Futureworks hat für Swisscard die nach eigenen Angaben erste Top-of-Funnel-Kampagne für die Swiss Miles & More Kreditkarten entwickelt. Im Zentrum steht ein Wortspiel, das Reisedestinationen mit dem Meilensammeln verschränkt: Aus Mallorca wird «Meillorca», aus Miami «Meilami», aus Malaga «Meilaga». Wer mit den Kreditkarten im Alltag bezahlt, sammelt Meilen und kann diese für die nächste Flugreise einlösen. Dazu kommt der Claim «Meilen machens möglich».





Ziel sei es, den Mehrwert des Meilensammelns einfach und einprägsam bei einem breiten Publikum bekannter zu machen, heisst es in der Mitteilung. «Gemeinsam mit Futureworks haben wir für unsere erste Top-of-Funnel-Kampagne einen neuen Kommunikationsansatz entwickelt. Wir wollen die Aufmerksamkeit der Menschen mit einer überraschenden und spielerischen Idee gewinnen», sagt Nikola Vuongova, Brand & Campaign Lead für die SWISS Miles & More Kreditkarten bei Swisscard.

Zu sehen war die Kampagne bis Mitte Juni an den Zürcher Bahnhöfen, am Flughafen Zürich, auf Working Bicycles, auf Social Media sowie auf Zattoo. (pd/nil)