Cavalcade: Swissquote will nicht irgendeine Bank sein

Swissquote, im Banking und Online-Trading tätig, bietet jetzt auch konventionelle Bankdienstleistungen an. Das heisst: alltägliche Banking-Geschäfte erledigen oder Zahlungen ausführen – aber eben nicht auf konventionelle Art, wie es in einer Mitteilung heisst. Genau das spiegelt sich in der jüngsten Kampagne der Bank, einem Konzept der Agentur Cavalcade, wider.

Die Kampagne beruht auf einer eigentlich ganz schlichten Frage: Swissquote bietet so vieles an, das andere Banken nicht anbieten, entspricht so wenig den gewohnten Erwartungen, dass man sich fragt, ob es nicht doch eine Bank ist. Die Antwort? Swissquote ist nicht eine Bank. Sondern die Bank. Diese provokative Aussage kommt in einem Film des 29-jährigen Nachwuchstalents Matvey Fiks zum Ausdruck.

Hinzu kommt eine Print-, Plakat- und Digitalkampagne, die aus dem Blickwinkel des Genfer Fotografen Guillaume Megevand realisiert wurde.

Die Agentur Cavalcade dachte sich auch gewagtere taktische Sujets aus. Dazu gehören vor allem die Doppelposter mit den Statements «Ihr Geld gehört nicht auf eine Bank» und «Ihr Geld gehört auf die Bank» (siehe oben).

Die Kampagne wird in vier Sprachen und auf internationaler Ebene veröffentlicht.

Verantwortlich bei Swissquote: Jan De Schepper (Chief Sales and Marketing Officer), Romain Le Baud (Head Marketing), Camille Padel (Brand Marketing Manager); verantwortlich bei Calvalcade: David von Ritter (Creative Director & concept-text), Julien de Preux (Art Director), Camille Natalini (Graphic Designer), Katia Lallart (Account Manager); verantwortlich bei Birth (Produktion): Matvey Fiks (Director), Htat Lin Htut (DOP), Guillaume Megevand (Photographer), Iman Delimi (Producer). (pd/cbe)