Komet: Tallal? Hadda!

Gemäss Bundesrat sollten alle Impfwilligen in der Schweiz bis Ende August gegen Covid-19 geimpft sein. Doch das sind längst nicht genug, um das Virus einzudämmen, wie es in einer MIttieliung vom Montag heist.

Der Kanton will nun mit den Unentschlossenen und jenen Personen, die in den vergangenen Jahren in die Schweiz gekommen sind, gezielt in Kontakt treten. Darum hat der Kanton Bern die Komet-Werbeagentur damit beauftragt, eine Kampagne zu entwickeln, welche auf die kaum Erreichbaren zugeht.

Es sollen jene Menschen angesprochen werden, die nur wenige Kenntnisse einer Landessprache haben und sich sowohl on- als auch offline fast ausschliesslich in ihrer Diaspora bewegen und sich meistens über Medien aus den ehemaligen Herkunftsländern informieren.

Dazu hat Komet eine Serie von 15-sekündigen Video-Ads konzipiert und zusammen mit der Filmproduktion Maybaum realisiert, in denen Angehörige der relevantesten Ethnien im Kanton ihren Landsleuten in ihrer Sprache sagen, warum sie sich impfen liessen und dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, es ihnen gleich zu tun: «Impfen? Jetzt!»

Oder wie es in Somali heisst: «Tallal? Hadda!». Gezielt wurde auf Bezugspersonen gesetzt, die als authentische Vermittler wirken. Neben den Personen aus den jeweiligen Ethnien melden sich auch die Kantonsärztin und der kantonale Impfchef zu Wort.

