Die Gesellschaft steckt voller Erwartungen – besonders an junge Frauen. Und gesellschaftliche Stereotype wurden in der Vergangenheit von kaum einer Branche so stark geprägt, wie von der Fashion-Industrie. Mit der neuen Kampagne «Totally me. #fuckexpectations» will der Fashion Brand Tally Weijl junge Frauen motivieren, gegen diese Erwartungen zu rebellieren, «und sich von niemandem vorschreiben zu lassen, was man zu tun, zu sagen oder zu tragen hat», wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit dem Launch der ersten grossen Kampagne seit zehn Jahren definiert sich Tally Weijl neu. Für den Fashion Brand sei die neue Ausrichtung als Gen-Z-Marke «ein Highlight in einem sehr harten Corona-Jahr für den Einzelhandel».

Die Kampagne ist auf Plakaten in Zürich und Basel sowie online in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Polen zu sehen.

Verantwortlich bei Tally Weijl: Lara Gruering, Director of Brand Management Konzeption, Kreation und Realisation: Rod Kommunikation; Fotograf: Dan Cermak; Lithografie: Blue Horizon; Producer: Team Tumult. (pd/eh)