WPP: Team Connect kreiert Auftritt für SportXX

Seit Anfang des Jahres ist WPP die neue Leadagentur der Migros Fachmärkte (SportXX, BikeWorld, Micasa, Do it + Garden und Melectronics) und stellt nun, beginnend mit SportXX, «ihre kreative Kompetenz mit einem neuen visuellen Auftritt, neuer strategischer Ausrichtung und einer Kampagne unter Beweis, die das Verständnis von Sport neu definiert». Zentral ist laut einer Mitteilung die holistische Betrachtungsweise: Um Stärke und Resilienz für einen immer anspruchsvolleren Alltag aufzubauen, sollte man nicht nur den Körper, sondern auch den Geist trainieren. Diese Haltung kommt nicht nur in der neuen Markenbotschaft von SportXX «Strong Body. Strong Mind. Strong Me.» zur Geltung, sondern wird auch «durch ein authentisches und überzeugendes Storytelling» in diversen Spots und der neuen Bildwelt klar transportiert.

«Mit ihrer kreativen Kompetenz ist es WPP gelungen, die neue Ausrichtung von SportXX, an der wir seit längerer Zeit arbeiten, präzise auf den Punkt zu bringen. Dabei werden wir für unsere Kundinnen und Kunden die neue Markenphilosophie über sämtliche Kanäle, online wie offline, erlebbar machen und auch neue Wege gehen. Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Start und die weitere Zusammenarbeit mit WPP», wird Ophélie Döbler, Head of SportXX & Bike World, in der Mitteilung zitiert.

Ex-Spitzenturnerin Ariella Käslin als starke Botschafterin

Herzstück der Kampagne ist ein neuer Imagespot, in welchem Ariella Käslin die Botschaft transportiert, und das Voice-Over spricht. Dabei verleiht sie dem Spot mit ihrer eigenen Sportgeschichte und öffentlichen Statements zur Wichtigkeit von mentaler Stärke besonderen Nachdruck. Im Spot werden verschiedene Sportarten von einem physischen und mentalen Aspekt beleuchtet – einerseits in ihrer ambitionierten Ausübung, andererseits die Emotionen, welche Sportler:innen nach dem Training fühlen. Damit wird die Schlüsselbotschaft: «Wer Körper und Geist trainiert, ist bereit fürs Leben» passend inszeniert.

«Wir freuen uns ganz besonders, mit Ariella Käslin eine authentische und überzeugende Markenbotschafterin für SportXX gewonnen zu haben», so Beat Kronenberg, Leiter Marketing- SportXX und Bike World. «Durch ihren Werdegang im Profisport und ihrer Haltung gegenüber dem Einklang von körperlicher und mentaler Fitness verkörpert sie perfekt die Werte, für die SportXX zukünftig stehen wird.» so Kronenberg weiter.

Nebst dem Imagespot, der im TV und Online in verschiedenen Versionen ausgespielt wird, gibt es zahlreiche Kampagnenassets für OOH, DOOH, Social Media, Banner und den POS. Als immer wiederkehrendes Element taucht überall das neue X-Signet der Marke auf – symbolisch für den Namen der Marke und als verbindendes Element von «Body» und «Mind». Auch die flankierende Produktkampagne für das Running-Sortiment greift das X-Symbol, sowie das Motto #strongme mit ihrem Headline-Duktus «Mach dich stark für…» auf und komplettiert so die neue Gesamtbotschaft der Marke SportXX. Weitere Bestandteile der Markenevolution, sowie zwei Pilotfilialen mit komplett neuem Markenauftritt in Schönbühl und Crissier sind bereits in der Pipeline und werden projektweise ausgerollt.

Team Connect ist laut Mitteilung «die massgeschneiderte WPP-Agentur für die Fachmärkte AG der Migros». Team Connect setzt sich zusammen aus den Agenturen Scholz & Friends, Ogilvy und Wunderman Thompson für Strategie und Kreation sowie der Agentur Hogarth für Production.

Verantwortlich bei SportXX: Ophélie Döbler (Head of SportXX und Bike World), Beat Kronenberg,(Head of Marketing und E-Commerce SportXX und Bike World), Simona Maiolo (Group Brand Manager SportXX; verantwortlich bei Team Connect: Deborah Buccarella, Petra Zehnder (Beratung) Susi Miller (Strategie), Gabriel Schuster (Konzept, Art Direction), Jehmsei Keo (Konzept, Text), Andrei Vid (Art Direction), Julia Fuchs, Dilay Bön (Grafik), Benjamin Franken (Executive Creative Direction), Sandro Tschuor (Gesamtverantwortung SportXX), Peter Petermann, Swen Morath, Tobias Händler (Gesamtverantwortung Migros Fachmarkt AG), Jens Derler (Produktion), TJ O'Grady Peyton (Regisseur), Jan Mettler (Kamera), Leopold Fiala (Photographie). (pd/cbe)